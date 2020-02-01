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01 февраля 2020, суббота, 05:50 25 Инфографика
Жизнь 2020-02-01T05:50:01+02:00
Українські Новини
Морозы в марте, засуха в мае и проливные дожди летом: народный синоптик дал прогноз на весь год

Морозы в марте, засуха в мае и проливные дожди летом: народный синоптик дал прогноз на весь год

Надежда Комендантова
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Весна. Фото: parf.info
Весна. Фото: parf.info

После аномально теплой зимы весна в 2020 году ожидается вначале холодная, с сильными морозами до середины марта. Такими же нетипичными по погоде будут также лето, осень и зима в 2020 году.

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что начало весны 2020 года будет очень холодным, а в мае наступит засуха, пишет "Новое время".

"Погода в апреле холодная и сырая, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май — жаркий и засушливый, в середине более двух недель без осадков, — рассказал он.

По словам народного синоптика, лето 2020 года будет дождливым.

"Два летних месяца ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется — он будет засушливый, жаркий, в середине месяца опять две недели без дождей", — спрогнозировал Горбань.

Осень 2020 в Украине будет холодной и сырой. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября — морозы.

"Но в начале октября после небольших дождей ждем 10 дней нежаркой, но сухой и приятной погоды. Декабрь — холодный, с дождями и снегом, но морозы небольшие", — сообщил Горбань.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Тем временем, синоптик дал прогноз погоды на начало февраля. 

 

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