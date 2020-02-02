Пакистан оголосив надзвичайний стан через нашестя сарани

У Пакистані оголошено надзвичайний стан через нашестя сарани, яка завдає великої шкоди сільському господарству країни. Про це повідомляє DW.

Так, міністр інформації країни Фірдус Ашик Аван заявила, що Пакистан переживає найбільше нашестя сарани за два десятиліття.

"Ми переживаємо саме велике нашестя сарани за два десятиліття і вирішили оголосити загальнонаціональний надзвичайний стан, щоб впоратися з цією загрозою", - заявила міністр інформації.

Також це рішення і план протидії загрозі напередодні схвалив прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан.

За словами міністра планування та розвитку країни Махдум Хусро Бахтіяра, напад сарани є безпрецедентним і викликає занепокоєння з продовольчої безпеки Пакистану. Він додав, що влада не може впоратися з поширенням пустельної сарани через обмежені ресурси.

Фермер та член сільськогосподарської палати Нісар Хашхалі заявив про сумніви в планах уряду зібрати 27 млн тонн пшениці цього року.

Навала шкідливих для сільського господарства комах почалася в Пакистані ще в червні 2019 року, коли сарана почала рух по території країни з Ірану. Від неї вже постраждали великі площі на південно-заході Пакистану. Насамперед - посіви бавовни, пшениці, кукурудзи.

З тих пір сарана пройшла шлях з південної провінції Сінд в північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва. Сприятлива погода і відсутність реакції з боку влади призвели до її швидкому поширенню.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус.

А в Іспанії оголосили надзвичайний стан у зв'язку з погіршенням клімату.