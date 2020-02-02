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02 лютого 2020, неділя, 08:00 26
Силові структури 2020-02-02T08:05:08+02:00
Українські Новини
Бойовики 15 разів обстріляли позиції ООС: загинув український військовий, ще двоє - поранені

Бойовики 15 разів обстріляли позиції ООС: загинув український військовий, ще двоє - поранені

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, ООС, смерть військового, поранений український військовий, війна на Донбасі
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 1 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу бойовиків загинув один боєць ЗСУ, ще один - поранений. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив шість обстрілів по наших позиціях, дев'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"поблизу населеного пункту Хутір Вольний - з 82-мм мінометів - 14 мін, а також здійснив обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння. Вчора, 1 лютого, в результаті ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики знеструмили село під Луганськом і звинувачують в цьому Україну.

Раніше бойовики застосували артилерію, ЗСУ зазнали втрат на Донбасі.

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