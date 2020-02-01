Инцидент в зоне ООС: боевики обесточили село под Луганском и обвиняют в этом Украину

Боевики обесточили село Хорошее в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українські Новини.

"31 января в результате наезда боевой машины пехоты из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по ул. Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская область) были повреждены линии электропитания и полностью обесточен населенный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что органы власти "Луганской народной республики", пытаясь скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту, подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах с целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры.

Как сообщали Українські Новини, боевики под видом Вооруженных сил Украины вечером 26 января стреляли, имитируя нарушение тишины в пределах участка разведения у Петровского в Донецкой области.