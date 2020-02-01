День десерту і хіджабу: яке сьогодні свято, прогноз погоди і курс валют

Сьогодні, 1 лютого, відзначається Всесвітній день хіджабу, а також Міжнародний день десерту.

Також 1 лютого відзначається народне свято "Макарів день". У церковному календарі сьогодні день вшанування пам'яті преподобного Макарія Великого.

Крім того, 1 лютого у США відзначають Національний день свободи.

1 лютого святкують Всесвітній день хіджабу, а також Міжнародний день десерту

В Україні сьогодні перестануть працювати таксофони. В "Укртелекомі" зазначили, що в Україні працювали близько 4800 таксофонів. Майже всі вони розташовані в містах. В день в середньому з одного таксофона українці говорили близько 2,5 хвилин.

Іменини святкують:

Арсеній

Генріх

Григорій

Євфрасія

Луїза

Макар

Марк

Мелетій

Сава

Федір

Феодосія

Януарій

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 1 лютого, в Україні вдень +5...+10 градусів, вночі -1...+5 градусів. Місцями короткочасний дощ з мокрим снігом. Вітер 7-12 м/с.

Курс валют

За даними Нацбанку, курс валют на сьогодні, курс гривні до долара знизився на 7,05 коп. і становить 24,9196 UAH/USD. Курс гривні до євро на 1 лютого встановлений на рівні 27,4751 UAH/EUR.