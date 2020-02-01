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  • День десерту і хіджабу: яке сьогодні свято, прогноз погоди і курс валют
01 лютого 2020, субота, 05:30 12
Lifestyle 2020-02-01T10:02:36+02:00
Українські Новини
День десерту і хіджабу: яке сьогодні свято, прогноз погоди і курс валют

День десерту і хіджабу: яке сьогодні свято, прогноз погоди і курс валют

Ярина Вацяк
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Десерт. Фото: pixabay.com
Десерт. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 1 лютого, відзначається Всесвітній день хіджабу, а також Міжнародний день десерту.

Також 1 лютого відзначається народне свято "Макарів день". У церковному календарі сьогодні день вшанування пам'яті преподобного Макарія Великого.

Крім того, 1 лютого у США відзначають Національний день свободи.

1 лютого1 лютого святкують Всесвітній день хіджабу, а також Міжнародний день десерту

В Україні сьогодні перестануть працювати таксофони. В "Укртелекомі" зазначили, що в Україні працювали близько 4800 таксофонів. Майже всі вони розташовані в містах. В день в середньому з одного таксофона українці говорили близько 2,5 хвилин.

Іменини святкують:

  • Арсеній
  • Генріх
  • Григорій
  • Євфрасія
  • Луїза
  • Макар
  • Марк
  • Мелетій
  • Сава
  • Федір
  • Феодосія
  • Януарій

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 1 лютого, в Україні вдень +5...+10 градусів, вночі -1...+5 градусів. Місцями короткочасний дощ з мокрим снігом. Вітер 7-12 м/с.

Курс валют

За даними Нацбанку, курс валют на сьогодні, курс гривні до долара знизився на 7,05 коп. і становить 24,9196 UAH/USD. Курс гривні до євро на 1 лютого встановлений на рівні 27,4751 UAH/EUR.

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