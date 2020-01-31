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31 января 2020, пятница, 21:00 12 Карта
Общество 2020-01-31T21:00:01+02:00
Українські Новини
Снегопады и резкое потепление: прогноз погоды на первый день февраля

Снегопады и резкое потепление: прогноз погоды на первый день февраля

Надежда Комендантова
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Снегопад в Киеве.
Снегопад в Киеве.

1 февраля в Киеве облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3...+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, в Черновицкой области -1…+4 градуса, днем +5...+11 градусов. В Карпатах ночью небольшой снег, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью +2…-3 градуса, днем -1...+4 градуса. В Моршине небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью +3…+5 градусов, днем +7...+9 градусов. В Трускавце небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью +3…+5 градусов, днем +6...+8 градусов. В Сваляве небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью 0…+2 градуса, днем +3...+5 градусов.

На севере Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, только днем в Черниговской и Сумской областях без существенных осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2…+4 градуса, днем +2...+8 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2…+3 градуса, в Винницкой области 0…+5 градусов, днем +2...+8 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, в Луганской области без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2…-3 градуса, днем +1...+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1...+5 градусов, днем +3...+9 градусов, в Одесской области +6…+11 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +1…+6 градусов, днем +5...+10 градусов. В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +8...+10 градусов.

Погода 1 февраля. Карта: УкргидрометцентрПогода 1 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Тем временем, синоптик дал прогноз погоды на начало февраля. 

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