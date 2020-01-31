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31 січня 2020, пʼятниця, 22:56 5
Суспільство 2020-02-01T00:02:01+02:00
Українські Новини
Усі прибулі з Китаю пасажири перебувають на обліку, - Данилов

Усі прибулі з Китаю пасажири перебувають на обліку, - Данилов

Ольга Фандорина
Коронавірус. Китай. Вірус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Коронавірус. Китай. Вірус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

257 пасажирів сьогоднішнього літака з Китаю знаходяться під контролем фахівців з-за коронавіруса. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данилов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

Серед 257 пасажирів - 249 українців, а також громадяни Білорусі, Росії та Сінгапуру.

"Я можу повідомити, що сьогодні у нас прилетів літак з КНР за рейсом Саньї-Київ о 10:59. 257 людей було на борту. З них було 6 громадян Білорусі, один громадянин Сінгапуру, один громадянин РФ та 249 громадян України. Всі вони у нас на обліку, ми розуміємо всі координати кожної людини, який прибуває з зони ризику. Вони всі знаходяться у нас на контролі", - заявив Данілов.

Як повідомляли Українські Новини, в Ухані знаходиться 53 українця. У грудні 2019 у місті Ухань (Китай) був зареєстрований випадок пневмонії, але пізніше стало відомо, що причиною став новий вид коронавіруса (2019-nCoV), станом на кінець січня від вірусу загинуло понад 200 чоловік.

В Україні захворювання не зафіксовано.
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