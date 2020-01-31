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31 січня 2020, пʼятниця, 23:32 20
Силові структури 2020-01-31T23:46:40+02:00
Українські Новини
МВС заявляє, що алібі підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка виявилося брехнею

МВС заявляє, що алібі підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка виявилося брехнею

Ольга Фандорина
Андрій Антоненко, вбивство Павла Шеремета, мвс, Алібі
Андрій Антоненко. Фото: НВ
Андрій Антоненко. Фото: НВ

Міністерство внутрішніх справ спростувало інформацію про наявність алібі у підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства, передають Українські Новини.

"Вимушені заявити про те, що в ході розслідування справи Шеремета деякі громадяни роблять помилкові заяви для того, щоб допомогти створити алібі окремим підозрюваним у кримінальному провадженні", - сказано в ньому.

Мова йде про знайомого Антоненка, який 13 грудня в прямому ефірі одного з телеканалів заявив, що в ніч перед вбивством Шеремета підозрюваний Антоненко нібито перебував у нього в гостях за містом, тому не міг бути в цей час на вулиці Івана Франка.

"Слова громадянина були широко розтиражовані ЗМІ та використані для створення помилкового враження про те, що поліція і прокуратура висуває підозра завідомо невинному людині, який має незаперечне алібі. Ця інформація була перевірена слідчо-оперативним шляхом і виявилася абсолютною брехнею", - сказано в повідомленні.

Вказується, що приятель Антоненка був викликаний на допит.

МВС підкреслює, що правоохоронці розсекретили відеозапис цього допиту, оскільки дана інформація має важливе значення для суспільства.

"Під час допиту в присутності свого адвоката громадянин визнав, що він помилково публічно заявив про те, що його товариш Антоненко в ніч перед вбивством Павла Шеремета перебував у нього вдома", - зазначила прес-служба міністерства.

МВС зазначає, що оскільки помилкову заяву про алібі Антоненка було зроблено не під час допиту, то громадянин не буде притягнутий до відповідальності за дачу завідомо неправдивих показань за ст. 384 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, зуд змінив підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь цілодобовий домашній арешт на нічний.

Раніше арешт Антоненка суд залишив в силі, не дивлячись на аргументи адвокатів.

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МВС заявляє, що алібі підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка виявилося брехнею
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