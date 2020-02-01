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01 лютого 2020, субота, 07:00 16 Документ
Політика 2020-02-01T08:00:02+02:00
Українські Новини
Від двох до 217 тис. гривень: скільки витратили міністри на відрядження в минулому році

Від двох до 217 тис. гривень: скільки витратили міністри на відрядження в минулому році

Валерия Драгомирова
Кабмін, Відрядження, Дмитро Кулеба, Михайло Федоров, Дмитро Дубілет
Кабмін
Кабмін

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба витратив 217 201 гривню на відрядження по Україні та за кордон в 2019 році, віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров – 2 442 гривні, а міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет робочих поїздок не здійснював.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з відповіддю, у Кулеби було 8 закордонних відряджень - у Польщу, двічі в Бельгію, а також у Литву, Хорватію, Латвію, США і Францію.

Крім цього, в Кулеби були 2 робочі поїздки Україною - в Херсонську і Донецьку області.

При цьому вартість закордонних відряджень становила 207 285 гривень, а робочих поїздок по Україні - 9 916 гривень.

У Федорова було 1 відрядження в Литву і 2 робочі поїздки по Україні - в Запорізьку і Донецьку області.

За закордонне відрядження віцепрем'єру компенсували 2 441 гривню, а витрати на поїздки по Україні не здійснювалися.

Дубілет у період із 30 серпня по 31 грудня 2019 року жодного закордонних відряджень та робочих поїздок по Україні не здійснював.

Відповідь секретаріату Кабінету МіністрівВідповідь секретаріату Кабінету Міністрів

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук витратив 2 092 208 гривень на відрядження по Україні і за кордон в 2019 році.

Раніше Гончарук витратив 18 тис. гривень на відрядження в Давос 22-23 січня.

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