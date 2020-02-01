Від двох до 217 тис. гривень: скільки витратили міністри на відрядження в минулому році

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба витратив 217 201 гривню на відрядження по Україні та за кордон в 2019 році, віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров – 2 442 гривні, а міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет робочих поїздок не здійснював.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з відповіддю, у Кулеби було 8 закордонних відряджень - у Польщу, двічі в Бельгію, а також у Литву, Хорватію, Латвію, США і Францію.



Крім цього, в Кулеби були 2 робочі поїздки Україною - в Херсонську і Донецьку області.



При цьому вартість закордонних відряджень становила 207 285 гривень, а робочих поїздок по Україні - 9 916 гривень.



У Федорова було 1 відрядження в Литву і 2 робочі поїздки по Україні - в Запорізьку і Донецьку області.



За закордонне відрядження віцепрем'єру компенсували 2 441 гривню, а витрати на поїздки по Україні не здійснювалися.



Дубілет у період із 30 серпня по 31 грудня 2019 року жодного закордонних відряджень та робочих поїздок по Україні не здійснював.

Відповідь секретаріату Кабінету Міністрів

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук витратив 2 092 208 гривень на відрядження по Україні і за кордон в 2019 році.



Раніше Гончарук витратив 18 тис. гривень на відрядження в Давос 22-23 січня.