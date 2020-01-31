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31 січня 2020, пʼятниця, 21:42 13
Суспільство 2020-01-31T21:45:07+02:00
Українські Новини
Зеленський провів нараду з питань тарифів

Зеленський провів нараду з питань тарифів

Валерия Драгомирова
Олексій Гончарук, Володимир Зеленський, Нарада
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з питань тарифів на теплопостачання та енергоефективності.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У зустрічі взяли участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук, керівники профільних міністерств, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, керівник Офісу Президента Андрій Богдан та його заступники.

Зеленський заслухав інформацію про те, які кроки були зроблені для зменшення вартості послуг і зниження енергоспоживання.

Глава держави зазначив, що, за його інформацією, багато споживачі дійсно констатують зменшення сум в рахунках за послуги ЖКГ, у той же час є повідомлення про мінімальне зниження тарифів або його повну відсутність.

Гончарук підкреслив, що в тих містах, де тарифи на тепло раніше були економічно обґрунтованими, зараз менше можливості для їх зниження, ніж у регіонах, де вони були завищеними.

Прем'єр також додав, що на вартість тепла в кожному регіоні впливає технічний стан підприємств теплокомуненерго, їх обладнання, обсяги споживання і втрати тепла.

Щодо поділу платіжок за газ на дві Тарасюк зазначив, що раніше громадяни платили і за сам газ, і за його доставку по одній квитанції, а зараз повинні платити окремо за паливо й за його транспортування.

За його словами, це необхідно для того, щоб в перспективі українські споживачі могли вільно змінювати постачальника газу.

Як повідомляли Українські Новини, комуналка в 2020 буде за новими цінами.


Тим часом минуло 2 тижні, як Зеленський доручив Гончаруку обрізати космічні зарплати чиновникам.

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