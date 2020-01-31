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31 січня 2020, пʼятниця, 20:24 11
ЗМІ 2020-01-31T21:30:02+02:00
Українські Новини
ПАРЄ стурбована нападами на журналістів і антикорупційних активістів в Україні

ПАРЄ стурбована нападами на журналістів і антикорупційних активістів в Україні

Валерия Драгомирова
Напади на журналістів, Напади на активістів, Напади, ПАРЄ
Прес-карта. Фото: Факти
Прес-карта. Фото: Факти

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) стурбована нападами на журналістів і антикорупційних активістів в Україні.

Про це йдеться в резолюції ПАРЄ від 30 січня, передають Українські Новини.

Асамблея висловлює свою стурбованість у зв'язку з нападами на журналістів і антикорупційних активістів, які розслідують місцеву корупцію і зловживання владою.

Орган вважає, що подібні акти підривають демократичну консолідацію в Україні і суперечать її зобов'язаннями.

ПАРЄ настійно закликає владу України забезпечити повне та прозоре розслідування нападів на журналістів та антикорупційних активістів, з тим щоб не допустити існування відчуття безкарності за такі злочини.

Наголошується, що державі необхідно забезпечити відповідність реформи правової бази, що регулює діяльність Верховного суду і органів судового самоврядування, європейським стандартам.

В той же час Асамблея вітає створення Вищого антикорупційного суду, а також нові ініціативи стосовно боротьби з широко поширеною корупцією в Україні.

ПАРЄ також стурбована військовою агресією Росії проти України і незаконною анексією Криму.

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації.


Також Місія ООН розповіла Бородянському, що не можна боротися з дезінформацією за рахунок обмеження свободи медіа.

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