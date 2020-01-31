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31 січня 2020, пʼятниця, 19:24 7
Суспільство 2020-01-31T19:37:47+02:00
Українські Новини
У Львові поклали в лікарню туриста, що повернувся з Китаю з нежиттю

У Львові поклали в лікарню туриста, що повернувся з Китаю з нежиттю

Ольга Фандорина
Львів, Коронавірус, Госпіталізація, коронавірус в Китаї
Медицина. Лікар. Фото: pexels
Медицина. Лікар. Фото: pexels

Повернувся з Китаю 40-річний турист госпіталізований у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню у Львові з нежиттю.

Про це Українським Новинам повідомив представник лікарні.

За його словами, перші аналізи свідчать про те, що коронавіруса у нього немає.

Лікарі мають намір продовжити обстеження.

Чоловік був у турпоїздці на острові Хайнань.

Він знаходиться в лікарні в окремому боксі.

Як повідомляли Українські Новини, у Росії зафіксували два випадки захворювання коронавірусом. У Франції вже п'ять осіб заразилися коронавірусом.

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