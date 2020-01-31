У Львові поклали в лікарню туриста, що повернувся з Китаю з нежиттю

Повернувся з Китаю 40-річний турист госпіталізований у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню у Львові з нежиттю.

Про це Українським Новинам повідомив представник лікарні.

За його словами, перші аналізи свідчать про те, що коронавіруса у нього немає.

Лікарі мають намір продовжити обстеження.

Чоловік був у турпоїздці на острові Хайнань.

Він знаходиться в лікарні в окремому боксі.

Як повідомляли Українські Новини, у Росії зафіксували два випадки захворювання коронавірусом. У Франції вже п'ять осіб заразилися коронавірусом.