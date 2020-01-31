підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
31 січня 2020, пʼятниця, 17:47 21
Силові структури 2020-01-31T17:50:47+02:00
Українські Новини
ДБР не хоче розслідувати справу на Байдена

ДБР не хоче розслідувати справу на Байдена

Елизавета Кесельман
ДБР, Віктор Шокін, Джо Байден, Справа Байдена
Джо Байден та Вікор Шокін Фото: Новий Час
Джо Байден та Вікор Шокін Фото: Новий Час

Державне бюро розслідувань (ДБР) не буде розслідувати заяву колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про факти втручання в його роботу екс-віце-президента США Джозефа Байдена.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в ГБР.

"Це не наша) підслідність", - сказав високопоставлений співрозмовник.

За його словами, це справа підслідно Національної поліції.

При цьому джерело не став коментувати деталі, в тому числі і те, передано заяву Шокіна в Нацполицию.

Раніше Шокін звернувся в ГБР з проханням внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення Байденом на території України та за її межами кримінального правопорушення, а саме втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, відповідальність за яке передбачена ч. 2 с. 343 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заперечує висування США умови розслідування справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена для виділення 250 млн доларів фінансової підтримки України на посилення безпеки і для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом.

Більше новин про: ДБР Віктор Шокін Джо Байден Справа Байдена

В Ухані перебувають 53 українця, - посольство України
США нададуть $700 млн допомоги Україні в 2020, — Зеленський
Новини
У центрі Києва, на мостах і на Лівому березі утворилися пробки: карта 18:50
Милованов заявив про чисту корупцію в Аграрному фонді 18:27
Гончарук витратив 2,2 млн гривень на відрядження в минулому році 18:25 Документ
АМКУ спростував повідомлення про відмову скасувати пільги для групи Ахметова в 1 млрд гривень на рік, – ЗМІ 18:19
Законопроекти про журналістську та адвокатську діяльності порушують права людини, - Національна асоціація адвокатів України 18:01
більше новин
Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета 16:29
На Чорноморській митниці виник новий корупційний скандал, - ЗМІ 11:09
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
Імперія Барщовського на межі краху, - блогер 10:49
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
більше новин
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
Наприкінці 2020 інфляція прискориться, - НБУ 14:18
Аваков за грудень отримав надбавок та премій у шість разів більше окладу 06:15
У 2019 році закарпатці скоротили споживання газу на 19% 16:38 Прес-реліз
більше новин
Британія не планує змін у візовому режимі для українців після Brexit
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok