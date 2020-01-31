ДБР не хоче розслідувати справу на Байдена

Джо Байден та Вікор Шокін Фото: Новий Час

Джо Байден та Вікор Шокін Фото: Новий Час

Державне бюро розслідувань (ДБР) не буде розслідувати заяву колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про факти втручання в його роботу екс-віце-президента США Джозефа Байдена.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в ГБР.

"Це не наша) підслідність", - сказав високопоставлений співрозмовник.

За його словами, це справа підслідно Національної поліції.

При цьому джерело не став коментувати деталі, в тому числі і те, передано заяву Шокіна в Нацполицию.

Раніше Шокін звернувся в ГБР з проханням внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення Байденом на території України та за її межами кримінального правопорушення, а саме втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, відповідальність за яке передбачена ч. 2 с. 343 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заперечує висування США умови розслідування справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена для виділення 250 млн доларів фінансової підтримки України на посилення безпеки і для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом.