На "Слуга народу" подали в суд з вимогою заборонити діяльність партії

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов до Міністерства юстиції з вимогою ініціювати заборону діяльності партії "Слуга народу". Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо нездійснення контролю за діяльністю партії "Слуга народу" в частині дотримання ним вимог закону "Про політичні партії в Україні" та свого статуту.

Серед інших вимог позову - зобов'язати Мін'юст звернутися до адміністративного суду з позовом про заборону діяльності політичної партії.

На даний момент вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше партія "НАШІ" подала в суд на Центрвиборчком через закриття п'яти виборчих дільниць на території Російської Федерації.

Також на кандидата-самозванця Мошенського подали в суд за обман виборців.

Крім того, "Слуги народу" запропонували доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників