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31 січня 2020, пʼятниця, 16:39 20
Судова влада 2020-01-31T16:49:36+02:00
Українські Новини
На "Слуга народу" подали в суд з вимогою заборонити діяльність партії

На "Слуга народу" подали в суд з вимогою заборонити діяльність партії

Елизавета Кесельман
мінюст, Окружний адміністративний суд міста Києва, Позов, Партія
Суд, правосуддя,юстиція.Фото: прес-служба Мін'юсту
Суд, правосуддя,юстиція.Фото: прес-служба Мін'юсту

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов до Міністерства юстиції з вимогою ініціювати заборону діяльності партії "Слуга народу". Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо нездійснення контролю за діяльністю партії "Слуга народу" в частині дотримання ним вимог закону "Про політичні партії в Україні" та свого статуту.

Серед інших вимог позову - зобов'язати Мін'юст звернутися до адміністративного суду з позовом про заборону діяльності політичної партії.

На даний момент вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше партія "НАШІ" подала в суд на Центрвиборчком через закриття п'яти виборчих дільниць на території Російської Федерації.

Також на кандидата-самозванця Мошенського подали в суд за обман виборців.

Крім того, "Слуги народу" запропонували доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників

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