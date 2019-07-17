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17 июля 2019, среда, 21:16 360
Выборы 2019-07-17T21:17:42+03:00
Українські Новини
На кандидата-самозванца Мошенского подали в суд за обман избирателей, - СМИ

На кандидата-самозванца Мошенского подали в суд за обман избирателей, - СМИ

Самовыдвиженец Валерий Мошенский регулярно обманывает своих избирателей, утверждая, что является кандидатом от "Оппозиционной платформы " За жизнь" и используя в своих агитационных материалах символику партии. Теперь за такие действия он ответит перед судом, пишет "Апостроф".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" уже неоднократно опровергала свою причастность к данному кандидату.

"Валерий Мошенский не является членом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и не выдвигался от нашей политической силы. Валерий Мошенский, используя партийную символику и указывая на принадлежность к партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", вводит в заблуждение общественность и избирателей", - говорится в официальном заявлении политсовета партии.

На своем округе Мошенский раздает фейковые листовки и даже фейковую газету, где размещено в том числе и выдуманное интервью лидера ОПЗЖ Юрия Бойко, который якобы поддерживает кандидата.

За такой обман избирателей на Мошенского подали в суд. Партия ОПЗЖ не давала разрешение на использование их символики, агитационных материалов и не оказывала ему поддержку.

Действия кандидата вводят избирателей в заблуждение и создают неправдивое впечатление о принадлежности Мошенского к "Оппозиционной платформе - За жизнь", а это нарушение Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины". За обман избирателей Мошенскому придется ответить перед судом: ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы по статье 157 Уголовного кодекса.

 
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