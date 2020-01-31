Україна все ще не досить приваблива для інвесторів, — посол Латвії Пойканс

Посол Латвії Юріс Пойканс вважає, що Україна як і раніше залишається не досить привабливою для іноземних інвесторів. Про це він повідомив Українським Новинам. "Коли немає 100-відсоткової гарантії захисту іноземних інвестицій, ми не можемо бути впевнені в їх безпеці. Сьогодні в Україні нерідко відбуваються рейдерські захоплення. Тому головний аргумент інвестування України – ефективна судова система", - сказав посол. Пойканс підкреслив, що йому подобаються невеликі зрушення в кращу сторону в Україні, але поки що їх недостатньо для збільшення інвестування. За даними посла, обсяги торгівлі між Україною та Латвією за 2019 рік склали 300 млн доларів, що в 2 рази більше, ніж 5 років тому. Як повідомляли Українські Новини, уряд надасть "інвестиційну няню" українським інвесторам. Тим часом індійський металургійний магнат Лакшмі Міттал позитивно "вражений" роботою прем'єра Гончарука. Також Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить Україні кошти на збільшення інвестицій в "зелену" енергетику.