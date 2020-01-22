ЕБРР выделит Украине средства на увеличение инвестиций в "зеленую" энергетику

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 50 млн евро Украине, Иордании, Ливану и Тунису на увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передают Українські Новини.

"ЕБРР и Европейский союз (ЕС) согласовали новую программу финансовых гарантий на сумму 50 млн евро, направленную на увеличение инвестиций в возобновляемую энергетику в Украине и в южном соседстве ЕС, с особым упором на Иорданию, Ливан и Тунис", - говорится в нем.

Сообщается, что это первая гарантийная программа ЕБРР, получившая финансирование через план внешних инвестиций ЕС.

Также в соответствии с новой программой ЕБРР предоставит гарантии кредиторам, таким как местные коммерческие банки, что позволит им финансировать проекты наряду с кредитами ЕБРР.

Ожидается, что гарантия поможет получить общий объем инвестиций до 500 млн евро.

Как сообщали Українські Новини, Украина в 2019 году заняла второе место по объему инвестиций ЕБРР.

Также ЕБРР планировал увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза.