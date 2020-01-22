подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27
˟
  • Новости
  • Экономика
  • ЕБРР выделит Украине средства на увеличение инвестиций в "зеленую" энергетику
22 января 2020, среда, 20:08 30
Экономика 2020-01-22T20:15:46+02:00
Українські Новини
ЕБРР выделит Украине средства на увеличение инвестиций в "зеленую" энергетику

ЕБРР выделит Украине средства на увеличение инвестиций в "зеленую" энергетику

Анна Рудык
ЕБРР, ВИЭ, Возобновляемые источники энергии, Инвестиции
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Фото: censor.net.ua
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Фото: censor.net.ua

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 50 млн евро Украине, Иордании, Ливану и Тунису на увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передают Українські Новини.

"ЕБРР и Европейский союз (ЕС) согласовали новую программу финансовых гарантий на сумму 50 млн евро, направленную на увеличение инвестиций в возобновляемую энергетику в Украине и в южном соседстве ЕС, с особым упором на Иорданию, Ливан и Тунис", - говорится в нем.

Сообщается, что это первая гарантийная программа ЕБРР, получившая финансирование через план внешних инвестиций ЕС.

Также в соответствии с новой программой ЕБРР предоставит гарантии кредиторам, таким как местные коммерческие банки, что позволит им финансировать проекты наряду с кредитами ЕБРР.

Ожидается, что гарантия поможет получить общий объем инвестиций до 500 млн евро.

Как сообщали Українські Новини, Украина в 2019 году заняла второе место по объему инвестиций ЕБРР.

Также ЕБРР планировал увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза.

Больше новостей о: ЕБРР ВИЭ Возобновляемые источники энергии Инвестиции

Смелянский признался, что получил в декабре зарплату более 1 млн гривен
Коломойский выиграл суд о погашении долга перед НБУ
Новости
Пицца
Ресторан в Австралии испек пиццу длиной в футбольное поле, чтобы собрать средства на борьбу с пожарами 20:40
На Берлинале покажут уникальный фильм Сенцова, над которым он работал в российской тюрьме 20:11
ЕБРР выделит Украине средства на увеличение инвестиций в "зеленую" энергетику 20:08
Мининфраструктуры и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве 20:07
Зеленский заявил, что нужно взять Украину в ЕС вместо Британии 19:58
больше новостей
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры 23:23
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019 10:39 Документ
больше новостей
Украина намерена выпустить еврооблигации на €1 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok