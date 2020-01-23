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  • Индийский металлургический магнат Лакшми Миттал положительно "потрясен" работой премьера Гончарука
23 января 2020, четверг, 11:05 642
Политика 2020-01-23T11:05:01+02:00
Українські Новини
Индийский металлургический магнат Лакшми Миттал положительно "потрясен" работой премьера Гончарука

Индийский металлургический магнат Лакшми Миттал положительно "потрясен" работой премьера Гончарука

Сергей Паламаренко
Лакшми Миттал, Гончарук Алексей, Давосский форум, Давос, Инвестиции
Лакшми Миттал Фото: skif-m.org
Лакшми Миттал Фото: skif-m.org

Индийский бизнесмен и крупнейший иностранный инвестор в Украине Лакшми Миттал заявил, что потрясен результатами работы премьер-министра Алексея Гончарука и его команды за последние 6 месяцев и подтвердил отсутствие коррупции в высших ветвях власти в Украине. Об этом он рассказал во время "Украинского завтрака 2020" на экономическом форуме в Давосе.

"Мы действительно крупнейший иностранный инвестор в Украине с 2004 года. Я видел несколько правительств, которые приходили и уходили и могу сказать, что за такой короткий период правления нового правительства я очень впечатлен тем, что вы делаете, господин премьер-министр", - заявил инвестор.

Он также добавил, украинское правительство может рассчитывать на иностранных инвесторов, как на своих партнеров, потому что именно так можно защитить инвестиции.

"Я абсолютно согласен с тем, что коррупции на высшем уровне теперь нет в этой стране. У нас есть коррупция, но она на низком уровне. И конечно, надо бороться с коррупцией везде. Но правительство может относиться к нам, как к партнерам, а не просто как к инвестору. Потому что без партнерства инвестиции не выживут", - подытожил Лакшми Миттал.

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