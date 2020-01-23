Индийский металлургический магнат Лакшми Миттал положительно "потрясен" работой премьера Гончарука

Индийский бизнесмен и крупнейший иностранный инвестор в Украине Лакшми Миттал заявил, что потрясен результатами работы премьер-министра Алексея Гончарука и его команды за последние 6 месяцев и подтвердил отсутствие коррупции в высших ветвях власти в Украине. Об этом он рассказал во время "Украинского завтрака 2020" на экономическом форуме в Давосе.

"Мы действительно крупнейший иностранный инвестор в Украине с 2004 года. Я видел несколько правительств, которые приходили и уходили и могу сказать, что за такой короткий период правления нового правительства я очень впечатлен тем, что вы делаете, господин премьер-министр", - заявил инвестор.

Он также добавил, украинское правительство может рассчитывать на иностранных инвесторов, как на своих партнеров, потому что именно так можно защитить инвестиции.

"Я абсолютно согласен с тем, что коррупции на высшем уровне теперь нет в этой стране. У нас есть коррупция, но она на низком уровне. И конечно, надо бороться с коррупцией везде. Но правительство может относиться к нам, как к партнерам, а не просто как к инвестору. Потому что без партнерства инвестиции не выживут", - подытожил Лакшми Миттал.