ГБР перевіряє причетність "фіскалів" до незаконного експорту горіхів на 15 млн гривень

Державне бюро розслідувань, у якого суд розглядає законність призначення заступників, перевіряє причетність співробітників Державної фіскальної служби до незаконного експорту волоських горіхів через митний кордон з ухиленням від сплати податків, попередня сума збитків державному бюджету від якого склала понад 15 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

На даний момент проводиться 10 обшуків в органах ГФС, на митних постах, а також за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми.

Наголошується, що вже були виявлені документи, які можуть свідчити про незаконну діяльність.

Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою і службовим становищем), ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи), ч. 3 ст. 212 (ухилення від слати податків, зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР підозрює інспектора митниці у Львівській області у зловживанні службовим становищем, що спричинило нанесення державі збитків на 1,9 млн гривень.