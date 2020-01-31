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31 січня 2020, пʼятниця, 15:55 4
Силові структури 2020-01-31T17:30:03+02:00
Українські Новини
ГБР перевіряє причетність "фіскалів" до незаконного експорту горіхів на 15 млн гривень

ГБР перевіряє причетність "фіскалів" до незаконного експорту горіхів на 15 млн гривень

Кира Молчанова
Обшук, Бюджет, ДФС, ГБР, Державні збитки
Проводяться 10 обшуків в органах ГФС. Фото: dbr.gov.ua
Проводяться 10 обшуків в органах ГФС. Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань, у якого суд розглядає законність призначення заступників, перевіряє причетність співробітників Державної фіскальної служби до незаконного експорту волоських горіхів через митний кордон з ухиленням від сплати податків, попередня сума збитків державному бюджету від якого склала понад 15 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

На даний момент проводиться 10 обшуків в органах ГФС, на митних постах, а також за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми.

Наголошується, що вже були виявлені документи, які можуть свідчити про незаконну діяльність.

Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою і службовим становищем), ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи), ч. 3 ст. 212 (ухилення від слати податків, зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР підозрює інспектора митниці у Львівській області у зловживанні службовим становищем, що спричинило нанесення державі збитків на 1,9 млн гривень.

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