Таможенника поста "Краковец" подозревают в злоупотреблении служебным положением почти на 2 млн гривен

Госбюро расследований подозревает инспектора таможни в злоупотреблении служебным положением на 1,9 миллионов гривен во Львовской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини. Следователи теруправления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением главному государственному инспектору отдела таможенного оформления таможенного поста "Краковец" Львовской таможни. Отмечается, что таможенник внес в официальную базу данных недостоверные сведения о классификации товара и пропустил на таможенную территорию Украины автомобильный кран марки "Liebherr" без уплаты таможенных платежей. В результате действий таможенника государственный бюджет недополучил налоги в сумме 1,9 млн гривен. Правоохранители классифицировали дело по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) уголовного кодекса. Ему грозит от 3 до 6 лет тюрьмы. Как сообщали Українськi Новини, СБУ выявила преступную группировку с участием руководителей ГФС и таможенной службы. Ранее "Гроші" сообщали, что за первые месяцы управления Нефедова, на таможне выросла коррупция и уменьшились поступления на 15 млрд гривен.