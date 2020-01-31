підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
31 січня 2020, пʼятниця, 15:53 11
Силові структури 2020-01-31T16:45:02+02:00
Українські Новини
НАБУ викрило трьох осіб у дачі хабара 5 млн доларів голові Фонду держмайна України

НАБУ викрило трьох осіб у дачі хабара 5 млн доларів голові Фонду держмайна України

Елена Новикова
НАБУ, Дмитро Сенниченко, ФДМ України, Хабар, Затримання на хабарі
Хабар. Фото: сайт НАБУ
Хабар. Фото: сайт НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило 3 особам про підозру в спробі дачі 5 млн доларів хабара голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку за призначення на посаду директора великого виробника аміаку і карбаміду Одеського припортового заводу (ОПЗ, Одеська область) заздалегідь певної особи.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

Правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що підозрювані запропонували голові Фонду держмайна України 5 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) заздалегідь певної особи.

За задумом, призначений керівник держпідприємства нібито повинен був сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних з ініціаторами корупційного злочину.

Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами протягом року з моменту досягнення домовленостей.

Затримання хабарників. Фото: НАБУЗатримання хабарників. Фото: НАБУ

Під час передачі першого траншу в 50 тис. доларів їх викрили детективи НАБУ.

Розслідування наведених фактів НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура почали за заявою Сенниченка в листопаді 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, 19 вересня 2019 року Верховна Рада призначила головою ФДМ колишнього директора по управлінню нерухомим майном та інфраструктурою акціонерного товариства "Укрпошта" Дмитра Сенниченка замість виконуючого обов'язки голови ФДМ Віталія Трубарова.

Раніше повідомлялося про те, що керівник управління податкової в Одеській області попався на дачі $25 тис. хабара прокурору.

Також чиновники Одеської обладміністрації присвоїли 1,6 млн гривень з держбюджету

 

 

Більше новин про: НАБУ Дмитро Сенниченко ФДМ України Хабар Затримання на хабарі

НАБУ повідомило про підозру колишньому головному а...
"Електроважмаш" на межі зупинки через відсутність ...
Співробітника "Укроборонпрому" спіймали на хабарі...
У затриманої на хабарі співробітниці Офісу президе...
В Ухані перебувають 53 українця, - посольство України
США нададуть $700 млн допомоги Україні в 2020, — Зеленський
Новини
"Укрзалізниця" тимчасово обмежила можливість купувати квитки зі знижкою 16:56
СБУ не забороняла в'їзд в Україну російському акторові Логінову 16:40
На "Слуга народу" подали в суд з вимогою заборонити діяльність партії 16:39
Нацбанк знизив курс гривні перед вихідними 16:39
У Раді немає 300 голосів для скасування адвокатської монополії, - нардеп Цимбалюк 16:25
більше новин
Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета 16:29
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
На Чорноморській митниці виник новий корупційний скандал, - ЗМІ 11:09
Імперія Барщовського на межі краху, - блогер 10:49
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
більше новин
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
В Україні високий ризик інфікування пацієнтів при переливаннях крові в держлікарнях, – Вахненко 17:01
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
Аваков за грудень отримав надбавок та премій у шість разів більше окладу 06:15
У 2019 році закарпатці скоротили споживання газу на 19% 16:38 Прес-реліз
більше новин
Британія не планує змін у візовому режимі для українців після Brexit
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok