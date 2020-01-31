НАБУ викрило трьох осіб у дачі хабара 5 млн доларів голові Фонду держмайна України

Національне антикорупційне бюро повідомило 3 особам про підозру в спробі дачі 5 млн доларів хабара голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку за призначення на посаду директора великого виробника аміаку і карбаміду Одеського припортового заводу (ОПЗ, Одеська область) заздалегідь певної особи.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

Правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що підозрювані запропонували голові Фонду держмайна України 5 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) заздалегідь певної особи.

За задумом, призначений керівник держпідприємства нібито повинен був сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних з ініціаторами корупційного злочину.

Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами протягом року з моменту досягнення домовленостей.

Затримання хабарників. Фото: НАБУ

Під час передачі першого траншу в 50 тис. доларів їх викрили детективи НАБУ.

Розслідування наведених фактів НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура почали за заявою Сенниченка в листопаді 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, 19 вересня 2019 року Верховна Рада призначила головою ФДМ колишнього директора по управлінню нерухомим майном та інфраструктурою акціонерного товариства "Укрпошта" Дмитра Сенниченка замість виконуючого обов'язки голови ФДМ Віталія Трубарова.

Раніше повідомлялося про те, що керівник управління податкової в Одеській області попався на дачі $25 тис. хабара прокурору.

Також чиновники Одеської обладміністрації присвоїли 1,6 млн гривень з держбюджету