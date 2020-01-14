Руководитель управления налоговой в Одесской области попался на даче $25 тыс. взятки прокурору

В то время, как ГБР расследует подделку документов чиновником ГФС для получения квартиры, Национальное антикоррупционное бюро подозревает исполняющего обязанности руководителя управления Налоговой службы в Одесской области в даче 25 тыс. долларов взятки прокурору.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Подозреваемый дал взятку руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

13 января детективы при содействии Офиса Генерального прокурора сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что подозреваемый предложил руководителю структурного подразделения прокуратуры Одессой области ежемесячно 25 тыс. долларов за непрепятствование противоправной деятельности налоговиков, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в частности уголовной.

Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным региональной прокуратуры.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Баканова.

Ранее ГБР передало в суд дело о получении $12 тыс. взятки сотрудником ГФС.