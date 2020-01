Мінкультури спільно із "МІУ Продакшн" має намір випустити англомовні путівники за 6,8 млн гривень

Державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" уклав договір з ТОВ "МІУ Продакшн" про надання послуг з розробки та друку англомовних путівників на тему: "Популяризація туристичних об'єктів України" за 6,8 млн гривень. Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Сума контракту склала 6,8 млн гривень без ПДВ, договір підписаний 23 грудня 2019 року.

Планується випустити 7 видань, таких як "Kharkiv Travel Guide"; "Uzhgorod Travel Guide"; "Zaporizhzhia Travel Guide"; "Ternopil and Region Travel Guide"; "Palaces and Castels Travel Guide"; "Lakes, Parks and Reserves of Ukraine Travel Guide"; "Kherson and Region Travel Guide".

Кожного видання планується випустити по 3000 примірників англійською мовою.

Таким чином, середня вартість одного примірника буде становити 324,6 гривень.

Засновник "МІУ Продакшн" Юлія Савостіна, також є організатором проекту "Made in Ukraine".

Державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" перебуває у сфері управління Міністерства культури, молоді і спорту.

