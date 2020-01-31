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31 січня 2020, пʼятниця, 15:27 47
Суспільство 2020-01-31T18:34:56+02:00
Українські Новини
Мінкультури спільно із "МІУ Продакшн" має намір випустити англомовні путівники за 6,8 млн гривень

Мінкультури спільно із "МІУ Продакшн" має намір випустити англомовні путівники за 6,8 млн гривень

Елизавета Кесельман
Мінкультури України, МІУ
Путівники.Фото: pixabay
Путівники.Фото: pixabay

Державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" уклав договір з ТОВ "МІУ Продакшн" про надання послуг з розробки та друку англомовних путівників на тему: "Популяризація туристичних об'єктів України" за 6,8 млн гривень. Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Сума контракту склала 6,8 млн гривень без ПДВ, договір підписаний 23 грудня 2019 року.

Планується випустити 7 видань, таких як "Kharkiv Travel Guide"; "Uzhgorod Travel Guide"; "Zaporizhzhia Travel Guide"; "Ternopil and Region Travel Guide"; "Palaces and Castels Travel Guide"; "Lakes, Parks and Reserves of Ukraine Travel Guide"; "Kherson and Region Travel Guide".

Кожного видання планується випустити по 3000 примірників англійською мовою.

Таким чином, середня вартість одного примірника буде становити 324,6 гривень.

Засновник "МІУ Продакшн" Юлія Савостіна, також є організатором проекту "Made in Ukraine".

Державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" перебуває у сфері управління Міністерства культури, молоді і спорту.

Як повідомляли Українські Новини, екс-міністр освіти Лілія Гриневич заявила, що ряд студентів до вступу у вуз мали кращі результати зовнішнього оцінювання з англійської мови, ніж при вступі в магістратуру.

Також українських військових зібралися зобов'язати говорити англійською мовою із метою підвищення рівня загальної освіти в армії і людей на ключових позиціях в НАТО.

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