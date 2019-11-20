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20 ноября 2019, среда, 16:20 24
Силовые структуры 2019-11-20T16:21:42+02:00
Українські Новини
Часть бригад Минобороны обучит английскому

Часть бригад Минобороны обучит английскому

Нато, Военные, Армия, Минобороны, Английский язык
Армия. Фото: пресс-служба миноброны
Армия. Фото: пресс-служба миноброны

После того, как министр обороны заявил об отмене призыва в армию, украинских военных собрались обязать говорить на английском языке с целью повышения уровня общего образования в армии и людей на ключевых позициях в НАТО.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Алина Фролова в интервью для "Радио Свобода".

"Это очень болезненный вопрос. Это не только о вступлении в НАТО, и об интеграции, но и о возможности читать на английском языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран. Министерство обороны понимает, что это проблема и определило, что у нас будет специальное направление", - рассказала она.

По словам замминистра, оно будет разложено на три компонента.

"Первый - ввести английский язык в систему военного образования. Это действенно, но требует времени, чтобы постепенно все Вооруженные силы в тех или иных формах проходили обучение. Второе - это способ срочно уладить наиболее проблемные вопросы - мы сделаем перечень должностей, для которых знание английского языка будет обязательным", - объяснила она.

Фролова отметила, что на это будет выделено год или два, однако "крайне необходимо, чтобы люди на ключевых с точки зрения интеграции с НАТО позициях, хорошо владели английским языком".

"И третье - идея создания модульных или пилотных бригад, в которых полностью применены все принципы и стандарты НАТО. В этих бригадах, все военнослужащие также будут проходить обучение английскому языку", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, Рада ликвидировала два воинских звания и теперь название "полк" заменяется "бригадой". 

Напомним, в феврале депутаты предлагают принять законопроект о смене званий в Вооруженных силах.

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