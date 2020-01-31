Мінветеранів хоче створити групи для пошуку зниклих безвісти на Донбасі

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і переміщених осіб ініціює передачу відомству функції пошуку зниклих безвісти на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Міністерство ініціювало внесення змін у законодавство для передачі відомству повноваження (щодо пошуку безвісти зниклих) та створення пошукових груп", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова міністра у справах ветеранів Оксани Коляди під час засідання в Офісі Президента робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі, військових і цивільних заручників (полонених).

Наголошується, що робота із законопроєкту буде прискорена з допомогою Офісу.

Коляда також зазначила, що зараз завершується юридична експертиза законопроєкту в Міністерстві юстиції і вже є колектив досвідчених фахівців, який готовий почати працювати над пошуковими роботами.

Як повідомляли Українські Новини, Коляда заявила про готовність до розподілу Міністерства з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Росія) домовилася про поновлення пошуку зниклих безвісти.