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31 січня 2020, пʼятниця, 14:41 3
Кабмін 2020-01-31T14:48:08+02:00
Українські Новини
Мінветеранів хоче створити групи для пошуку зниклих безвісти на Донбасі

Мінветеранів хоче створити групи для пошуку зниклих безвісти на Донбасі

Ярина Вацяк
Мінветеранів, Оксана Коляда (Гаврилюк), війна на Донбасі, зниклі безвісти
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і переміщених осіб ініціює передачу відомству функції пошуку зниклих безвісти на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Міністерство ініціювало внесення змін у законодавство для передачі відомству повноваження (щодо пошуку безвісти зниклих) та створення пошукових груп", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова міністра у справах ветеранів Оксани Коляди під час засідання в Офісі Президента робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі, військових і цивільних заручників (полонених).

Наголошується, що робота із законопроєкту буде прискорена з допомогою Офісу.

Коляда також зазначила, що зараз завершується юридична експертиза законопроєкту в Міністерстві юстиції і вже є колектив досвідчених фахівців, який готовий почати працювати над пошуковими роботами.

Як повідомляли Українські Новини, Коляда заявила про готовність до розподілу Міністерства з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Росія) домовилася про поновлення пошуку зниклих безвісти.

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