Коляда заявила о готовности к разделению Минветеранов

Министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила о готовности к разделению Министерства по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Об этом она сообщила журналистам, передают Українськi Новини.



"Сейчас мы ждем решения премьер-министра, собственно, касательно разделения. Учитывая заявление Президента, мы готовимся, мы готовы к такому процессу, у нас есть наработки, мы готовы их передать новому главе. Возможно, это даже будет вице-премьер, потому что такой разговор был на уровне правительства", - сказала она.



При этом Коляда подчеркнула, что идея по разделению Министерства не означает, что ее команда не справилась.



"Я подчеркиваю, что это никаким образом не говорит о том, что наше министерство и наша команда не справились, наоборот у нас получилось поднять огромный массив, особенно межсекторальной работы, и показать, что эта тема - тема реинтеграции - она стоит отдельного ведомства, а может быть даже должности вице-премьера, который мог бы как раз взять на себя это межсекторальное сотрудничество", - сказала она.



Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский считает необходимым разделить ряд ранее объединенных министерств, таких как Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство культуры, молодежи и спорта.



Ранее министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных.