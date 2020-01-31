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31 січня 2020, пʼятниця, 21:00 26 Карта
Суспільство 2020-01-31T21:00:02+02:00
Українські Новини
Снігопади і різке потепління: прогноз погоди на перший день лютого

Снігопади і різке потепління: прогноз погоди на перший день лютого

Надежда Комендантова
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Снігопад у Києві.
Снігопад у Києві.

1 лютого в Києві хмарно, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, у Чернівецькій області -1...+4 градуси, вдень +5...+11 градусів. У Карпатах вночі невеликий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі +2...-3 градуси, вдень -1...+4 градуси. У Моршині невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +7...+9 градусів. У Трускавці невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі +3...+5 градусів, удень +6...+8 градусів. У Сваляві невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

На півночі України хмарно, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, лише вдень у Чернігівській і Сумській областях без істотних опадів, на дорогах вночі і вранці місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -2...+4 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У центрі України хмарно, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, у Вінницькій області 0...+5 градусів, вдень +2...+8 градусів.

На сході України хмарно, вночі місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вдень невеликий дощ, в Луганській області без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+7 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -1...+5 градусів, вдень +3...+9 градусів, в Одеській області +6...+11 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +1...+6 градусів, вдень +5...+10 градусів. У Ялті невеликий дощ. Температура вночі +3...+5 градусів, удень +8...+10 градусів.

Погода 1 лютого. Карта: УкргідрометцентрПогода 1 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз до кінця січня з 20-ти градусними морозами.

Тим часом, синоптик дав прогноз погоди на початок лютого.

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