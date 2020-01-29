Белорусская ассоциация журналистов считает, что законопроект Бородянского может "подмять" журналистское самоуп

Председатель независимой белорусского ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунцев считает, что инициатива министра гуманитарной политики Владимира Бородянского по регулированию рынка медиа на самом деле может вводиться в Украине для того, чтобы "подмять под себя" журналистское самоуправления.

Так Бастунцев прокомментировал Национальному союзу журналистов (НСЖУ) украинский законопроект, опираясь на белорусский опыт.

"Я не имел возможности детально изучить украинский законопроект. Однако некоторые вещи вызывают у меня напряжение. Прежде всего - направление этого законопроекта. Он, по-моему, отражает желание государства усилить контроль над медиасферой в Украине. При этом, не всегда это усиление будет соответствовать правилам, стандартам Европейской конвенции по правам человека. Если обсуждать конкретные положения, то некоторые из них отличаются в лучшую сторону от положений белорусского закона, некоторые же не вписываются в белорусскую правовую систему. Например, введение в Закон о СМИ штрафных санкций. У нас это прописано в кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе. Однако сам ход мыслей тех, кто разрабатывал проект, совпадает с ходом мыслей белорусских законодателей", - отметил он.

Бастунцев отметил, что именно пункт об установлении штрафов для журналистов за недостоверную информацию в контексте закона звучит расплывчато.

"Мне очень не понравился раздел законопроекта, посвященный созданию ассоциации журналистов. То, что должно быть органом самоуправления в гражданском обществе попадает под контроль государства. Более того, государство пытается войти в сферу профессиональной этики журналистов. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в свое время обращал внимание на то, что государство не может вмешиваться в сферу профессиональной этики, а, тем более, самоуправления журналистов. Мы сейчас видим, что органы власти пытаются эту сферу журналистского самоуправления подмять под себя. Это, на мой взгляд, недопустимо", - сказал председатель БАЖ.

Также Бастунцев отметил, что Беларусь находится в разных условиях, поскольку Украина находится в состоянии войны и закон может быть нацелен именно на внешнюю информацию, однако, может быть использован и против выражения мнений в других случаях.

"В Украине обоснования нового законодательства все же имеет определенное направление на внешнюю информацию, но эти же нормы можно использовать и в любом другом случае. Не только против российской пропаганды, но и против журналистов, блоггеров, которые получили критическую к власти информацию, и не всегда могут доказать ее достоверность. Пока в Беларуси это лишь слова министра. Мы не знаем, когда это появится. Однако у нас уже очень конкретно усилилось давление на независимые медиа, и я думаю, что эти фразы тоже направлены против именно независимых медиа", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

Ранее Национальный союз журналистов Украины уже заявлял, что инициатива Бородянского о введении административной и уголовной ответственности за распространение "фейков" опасна.