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31 січня 2020, пʼятниця, 12:37 3
Транспорт 2020-01-31T12:45:01+02:00
Українські Новини
У 2019 "Укрзалізниця" реалізувала через Інтернет 57% квитків

У 2019 "Укрзалізниця" реалізувала через Інтернет 57% квитків

Александр Дмитриенко
Укрзалізниця, Пасажирські перевезення, Онлайн, квитки на потяги

У 2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" реалізувало через інтернет 57% залізничних квитків.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Протягом 2019 року Укрзалізниця реалізувала через онлайн-сервіси 30,4 млн квитків, тобто 57% від загального обсягу. Тільки протягом минулого року продажі квитків через інтернет зросли на 10%. Також введено оформлення через інтернет пільгових проїзних документів для осіб з інвалідністю. За 2019 рік через інтернет оформлено майже 16,7 тис. таких квитків. Крім того, онлайн можна замовити спеціально обладнаний вагон для перевезення осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках, з подальшим оформленням квитків в касі. Вже оброблено 38 таких замовлень", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, розширюється також перелік поїздів міжнародного сполучення, квитки на які можна придбати без відвідування каси; зараз це всі поїзди і вагони Укрзалізниці, які курсують у сполученні "Україна - Польща" (в 2019 було оформлено 333,5 тис. місць через інтернет, що на 15% більше, ніж у 2018 році).

Як повідомляли Українські Новини, Deutsche Bahn все-таки буде консультувати "Укрзалізницю" в питаннях оперативного управління

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