підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
31 січня 2020, пʼятниця, 11:48 17
Силові структури 2020-01-31T14:15:03+02:00
Українські Новини
НАБУ повідомило про підозру колишньому головному архітектору Києва

НАБУ повідомило про підозру колишньому головному архітектору Києва

Надежда Комендантова
НАБУ, Целовальник, Укрбуд Девелопмент, підозра
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро повідомило колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника та генеральному директору компанії-забудовника Олегу Майбороді (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") про підозру у нанесенні 9,3 млн гривень збитків територіальній громаді столиці.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Целовальнику і Майбороді повідомили про підозру", - сказав він.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За даними прес-служби НАБУ, у 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки в центрі столиці в оренду товариству з обмеженою відповідальністю.

Підприємство повинно було побудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи № 130.

Для дотримання інтересів школи з будівництва басейну в 2005 році Голосіївська райрада, середня школа №130 і ТОВ уклали договір про співпрацю в рамках реалізації зазначеного проекту.

За його умовами, ТОВ звів коробку житлового будинку з допоміжними приміщеннями басейну, але в 2008 році припинив будівництво при відсутності коштів.

За таких умов ТОВ уклала інвестиційний договір з іншою компанією-забудовником.

Згідно з цим договором ТОВ та компанія-забудовник зобов'язувалися разом завершити реалізацію проекту.

Проте в липні 2013 року, як з'ясувало слідство, директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор), діючи у змові і в інтересах директора компанії-забудовника, видав містобудівні умови і обмеження забудови.

Замість будівництва басейну для середньої школи №130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу.

В подальшому, без відома школи і Голосіївської райради, компанія-забудовник на місці басейну побудувала паркінг і отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з серпня 2019 року, підставою для початку розслідування стало колективне звернення батьківського комітету школи № 130.

Наголошується, що гендиректор компанії-забудовника вже має статус підозрюваного у вчиненні іншого корупційного злочину, досудове розслідування якої триває.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило екс-заступник міністра економіки Бровченко про підозру в розтраті державних коштів.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив заступник директора департаменту Харківської міськради про підозру у розтраті майна.

Більше новин про: НАБУ Целовальник Укрбуд Девелопмент підозра

Гримчака відпустили під цілодобовий домашній арешт...
Кличко звільнив головного архітектора Києва...
Микитась заявив, що продав "Укрбуд" "непублічним л...
НАБУ повідомило свідку у справі радикала-"забіяки"...
Помпео назвав умови для зустрічі Трампа і Зеленського в США
Місія ООН розповіла Бородянському, що не можна боротися з дезінформацією за рахунок обмеження свободи медіа
Новини
США нададуть $700 млн допомоги Україні в 2020, - Зеленський 13:58
Україна опинилася на 15 сходинці за рівнем оптимізму серед 46 країн 13:42
Опалювальний сезон під загрозою: критичну заборгованість за газ мають 18 підприємств 13:31 Доповнено
СБУ заборонила в'їзд в Україну російському співаку Сюткину 13:21
Помпео назвав умови для зустрічі Трампа і Зеленського в США 13:13
більше новин
Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета 16:29
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
На Чорноморській митниці виник новий корупційний скандал, - ЗМІ 11:09
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
Імперія Барщовського на межі краху, - блогер 10:49
більше новин
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
В Україні високий ризик інфікування пацієнтів при переливаннях крові в держлікарнях, – Вахненко 17:01
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
Аваков за грудень отримав надбавок та премій у шість разів більше окладу 06:15
У 2019 році закарпатці скоротили споживання газу на 19% 16:38 Прес-реліз
більше новин
НАБУ повідомило про підозру колишньому головному архітектору Києва
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok