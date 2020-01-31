НАБУ повідомило про підозру колишньому головному архітектору Києва

Національне антикорупційне бюро повідомило колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника та генеральному директору компанії-забудовника Олегу Майбороді (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") про підозру у нанесенні 9,3 млн гривень збитків територіальній громаді столиці.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Целовальнику і Майбороді повідомили про підозру", - сказав він.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За даними прес-служби НАБУ, у 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки в центрі столиці в оренду товариству з обмеженою відповідальністю.

Підприємство повинно було побудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи № 130.

Для дотримання інтересів школи з будівництва басейну в 2005 році Голосіївська райрада, середня школа №130 і ТОВ уклали договір про співпрацю в рамках реалізації зазначеного проекту.

За його умовами, ТОВ звів коробку житлового будинку з допоміжними приміщеннями басейну, але в 2008 році припинив будівництво при відсутності коштів.

За таких умов ТОВ уклала інвестиційний договір з іншою компанією-забудовником.

Згідно з цим договором ТОВ та компанія-забудовник зобов'язувалися разом завершити реалізацію проекту.

Проте в липні 2013 року, як з'ясувало слідство, директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор), діючи у змові і в інтересах директора компанії-забудовника, видав містобудівні умови і обмеження забудови.

Замість будівництва басейну для середньої школи №130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу.

В подальшому, без відома школи і Голосіївської райради, компанія-забудовник на місці басейну побудувала паркінг і отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з серпня 2019 року, підставою для початку розслідування стало колективне звернення батьківського комітету школи № 130.

Наголошується, що гендиректор компанії-забудовника вже має статус підозрюваного у вчиненні іншого корупційного злочину, досудове розслідування якої триває.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило екс-заступник міністра економіки Бровченко про підозру в розтраті державних коштів.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив заступник директора департаменту Харківської міськради про підозру у розтраті майна.