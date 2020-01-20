Офис генпрокурора сообщил замдиректора департамента Харьковского горсовета о подозрении в растрате имущества

Офис генерального прокурора сообщил заместителю директора одного из департаментов Харьковского городского совета о подозрении в растрате имущества на сумму почти 1,9 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Заместителю директора одного из департаментов Харьковского городского совета сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенная повторно, в особо крупном размере)", - сказано в нем.

По данным следствия, должностные лица горсовета заключили ряд договоров с обществом с ограниченной ответственностью о закупке работ, в частности по реконструкции одного из крупнейших мостов в Харькове.

Во время проведения указанных ремонтных работ, а именно снятия дорожного покрытия, руководитель одного из департаментов Харьковского горсовета, вероятно, совершил растрату коммунального имущества путем передачи подрядчику асфальта по заниженной цене.

Сумма материального ущерба, причиненного территориальной общине в результате указанных действий, составила почти 1,9 млн гривен.

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