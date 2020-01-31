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31 січня 2020, пʼятниця, 11:35 3
Судова влада 2020-01-31T11:39:03+02:00
Українські Новини
Суд заарештував два iPhone в. о. керівника управління ДФС в Одеській області Чеботарьової

Суд заарештував два iPhone в. о. керівника управління ДФС в Одеській області Чеботарьової

Елизавета Драбкина
ДФС, Арешт майна, Наталія Чеботарьова
Наталія Чеботарьова Фото: slovo.odessa.ua
Наталія Чеботарьова Фото: slovo.odessa.ua

Вищий антикорупційний суд заарештував два iPhone і 17 тис. гривень виконуючої обов'язки керівника управління Державної фіскальної служби в Одеській області Наталії Чеботарьової.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Детективи Національного антикорупційного бюро просили суд накласти арешт на майно - 2 телефону iPhone, 17 тис. гривень, 3,9 тис. доларів і 120 тис. гривень.

Суд частково задовольнив клопотання детективів, наклавши арешт на телефони і 17 тис. гривень.

При цьому суд відмовив в арешті решти грошей, так як вони можуть належати не підозрюваній, а її свекру.

Обґрунтовуючи необхідність арешту, НАБУ вказує, що грошові кошти могли бути використані для забезпечення вчинення кримінального злочину, так і в подальшому можуть бути використані для забезпечення конфіскації майна.

У свою чергу, мобільні телефони, які належать безпосередньо підозрюваній, можуть містити в собі сліди підготовки або безпосереднього скоєння злочину чи інші відомості, в сукупності з іншими речовими доказами будуть мати значення для доказування у даній справі.

Метою арешту значиться забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації і конфіскації майна як виду покарання.

Як повідомляли Українські Новини, 13 грудня НАБУ повідомило в. о. керівника управління ДФС в Одеській області про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (дача хабара) Кримінального кодексу.

Суд заарештував її з заставою 904 тис. гривень. 17 січня Чеботарьова вийшла з СІЗО після внесення застави.

ДБР також розслідує підробку документів чиновником ДФС для отримання квартири.

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