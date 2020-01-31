Опублікована карта будівництва українських автобанів, де можна буде мчати 130 км/год

У 2020 році Укравтодор має намір розбудувати мережу швидкісних автомобільних доріг в Україні, на яких дозволена максимальна швидкість руху складає 110-130 км/год, а також ввести фінансові гарантії якості ремонту доріг.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укравтодору".

Цього року основі будівельні роботи із розширення до 4-х смуг руху будуть виконуватися на трасах:

М-03 – на ділянці від м. Лубни до м. Полтава, а також на ділянці від м. Полтава до м. Валки;

М-07 – на окремих ділянках траси від м. Ковель до українсько-польського кордону;

Н-31 – на всій протяжності від відгалуження від швидкісного шосе М-03 біля м. Решетилівка до м. Дніпро.

"Робота у цьому напрямі безпосередньо впливає на прискорення руху між містами. Наприклад, подорож автотранспортом від м. Київ до м. Дніпро протяжністю 477 км пришвидшиться більше, ніж на дві години і триватиме замість 6 год. 40 хв. - 4,5 години", - зазначили в "Укравтодорі".

У відомстві також розповіли про плани побудови різнорівневих пішохідних переходів, встановлення дорожніх знаків з світловідбивним покриттям, підсвіткою та сигнальними лампами, розвиток комплексів автоматичної фіксації порушень і розбудова інформаційної системи моніторингу безпеки дорожнього руху. Ці заходи допоможуть зменшити смертність від ДТП в Україні.

Також цього року запланована низка проєктних робіт для майбутніх швидкісних доріг на таких маршрутах, включно:

М-06 – на двох окремих ділянках траси між м. Ужгород і м. Мукачево, що дозволить ліквідувати два “вузьких” місця та сполучити ці два міста швидкісною трасою загальною довжиною 31 км;

Н-11 – ділянка від села Широке до села Малософіївка, що дозволяє завершити швидкісний маршрут між м. Дніпро та м. Кривий Ріг загальною довжиною 130 км;

М-06 – між селами Грушвиця Друга та Крилів, а також Південно-Східний об'їзд м. Дубно, що дозволяє забезпечити швидкісний маршрут від м. Рівне до межі Львівської області.

"Швидкість та комфорт поїздок важливі для розвитку внутрішнього ринку та туризму. Це базові умови розвитку. Власне тому, окрім запланованих дорожніх і проєктних робіт, ми готуємо техніко-економічне обґрунтування для розширення до 4 смуг дороги Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань, а також дороги Одеса-Миколаїв-Херсон. Сполучити українські міста якісними дорогами – одне із наших пріоритетних завдань" – зазначив Олександр Кубраков, голова Укравтодору.

Наразі критеріям швидкісних доріг відповідають дороги технічної категорії 1-а (автомагістраль) та 1-б (швидкісне шосе), а саме: М-06 на відрізку Київ-Житомир-Рівне, М-05 Київ-Одеса на всій протяжності, М-01 на відрізку Київ-Чернігів, М-29 Харьків-Новомосковськ, Н-08 на відрізку Дніпро-Запоріжжя, М-03 на відрізку Київ-Лубни та Н-01 на відрізку Київ-Обухів.

Як повідомляли Українські Новини, глава Укравтодору Кубрак заявив, що 2020 рік переломним для транспортної галузі.

Тим часом "Укравтодор" заявляє, що відремонтував майже 12% українських доріг, а екс-співробітник "Укравтодору" розповів, що відремонтовано в 4 рази менше доріг, ніж наобіцяв Омелян.