2020 год будет переломным для транспортной отрасли, - глава Укравтодора Кубраков

Украинские дороги изношены, а система управления ими устарела. В этом году систему перезапустят, и результатом станут тысячи километров обновленных дорог. Об этом заявил на презентации программы "Дороги UA 2020" руководитель Укравтодора Александр Кубраков.

По его словам, базовыми проблемами отрасли является коррупция, устаревшая система регионального управления, бюрократия и, собственно, плохие дороги.

"Сейчас 90-95% всех украинских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. И около половины из них нуждается в полном обновлении. Дальше так продолжаться не может", - отметил глава Укравтодора.

В планах на 2020 год, которые сегодня презентовал Кубраков вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром инфраструктуры Владиславом Криклием, речь идет о ремонте более 6000 автомобильных дорог. Для реализации этого плана будут привлечены рекордные 85 млрд гривен.

"Плюс новая управленческая политика. Все это поможет сделать этот год переломным", - заверил Кубраков.







По его словам, уже активно внедряется жесткая и прозрачная кадровая политика. Обновлено 70% руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а сейчас активно внедряется внутренняя система KPI и независимая оценка качества работ подрядчиков.



Происходит оптимизация закупочного процесса, для чего разрабатываются единые квалификационные требования, единая тендерная документация, единый типовой договор.

Также в Укравтодоре делают ставку на международное партнерство и внедрение современных решений: сотрудничество с IT-компаниями в сфере BigData, smart-планирование с ориентацией на количественные и качественные показатели, развитие ИТС (интеллектуальной транспортной системы) и диджитилизацию процессов.

"Цели очень амбициозны. Но с той поддержкой, которую мы имеем от бизнеса, всех ветвей государственной власти и общественности - у нас все получится!" - подчеркнул Кубраков.

Напомним, накануне советник премьер-министра Юрий Голик обнародовал планы строительства объездных дорог по всей Украине.