На полігоні випробували на міцність БТР-4Е: як проходили випробування

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укроборонпрому"

Під час випробувань не було зафіксовано жодного пробиття броні, що підтверджує кулестійкість корпусів та їх придатність для виготовлення наступної партії бронетранспортерів.

Відстріл відбувався в присутності представників Військового представництва Міністерства оборони, журналістів, представників підприємств ХКБМ та ЛКМЗ.

Об’єктом випробувань стали зварні з’єднання корпусу з партії з трьох корпусів, виготовлених ЛКМЗ з броньової сталі марки 71 та поставлених на ХКБМ наприкінці 2019 року. Випробування проходили два типи з’єднання – зі зміцнюючою наплавкою та підкладкою з броньової сталі та без нанесення цієї наплавки.

Випробування БТР-4Е. Фото: uprom.info

Обстріл виконувався бронебійно-запалювальними кулями Б-32 калібру з кулемета.

Обидва типи з’єднань (з наплавкою та без наплавки) витримали обстріл кулями і не були пробиті. Таким чином випробування підтвердили, що корпус БТР-4Е відповідає усім технологічним вимогам в частині протикульної стійкості зварних з’єднань.

БТР-4 – це одна з найновіших серійних бойових машин, яка успішно використовується українськими військовими на Донбасі з 2014 року. БТР-4 об‘єднав у собі потужний захист, німецький двигун, швидкострільну автоматичну 30-мм гармату, високоточну ракетну зброю, цифрові системи управління, наведення, навігації та зв‘язку.

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Як повідомляли Українські Новини, у грудні державний концерн "Укроборонпром" передав Міністерству оборони 12 бронетранспортерів БТР-4Е.

Новоприбулі для української армії БТР-4 за підтримки генерального директора ДК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса спільно з Міноборони, виявилися бракованими.