Минобороны получило 12 бронетранспортеров БТР-4Е

Государственный концерн "Укроборонпром" передал Министерству обороны 12 бронетранспортеров БТР-4Е.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передают Українськi Новини.

"ГП Харьковское конструкторское бюро им. Морозова" передало Министерству обороны Украины 12 бронетранспортеров БТР-4Е по объему государственного оборонного заказа 2019 года", - говорится в нем.

Согласно сообщению, все БТР прошли процедуру военной приемки Минобороны и переданы в распоряжение 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.

Срок выполнения самого контракта продлен до 31 августа 2020 года.

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