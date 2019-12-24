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24 декабря 2019, вторник, 17:15 874
Силовые структуры 2019-12-24T17:45:32+02:00
Українські Новини
Минобороны получило 12 бронетранспортеров БТР-4Е

Минобороны получило 12 бронетранспортеров БТР-4Е

Анна Рудык
Укроборонпром, БТР, Министерство обороны Украины, Министерство обороны

Государственный концерн "Укроборонпром" передал Министерству обороны 12 бронетранспортеров БТР-4Е.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передают Українськi Новини.

"ГП Харьковское конструкторское бюро им. Морозова" передало Министерству обороны Украины 12 бронетранспортеров БТР-4Е по объему государственного оборонного заказа 2019 года", - говорится в нем.

Согласно сообщению, все БТР прошли процедуру военной приемки Минобороны и переданы в распоряжение 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.

Срок выполнения самого контракта продлен до 31 августа 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине создали новую БТР-3КШ для управления подразделениями в бою.

Также армия в этом году получит сотни единиц нового и модернизированного вооружения.

Ранее в Генштабе признали недостачу укомплектованности военной техникой и вооружением.

А под Одессой успешно испытали крылатую ракету "Нептун".

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