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  • Новые БТР- 4 для украинской армии от Абромавичуса оказались бракованными
24 января 2020, пятница, 19:13 251
Политика 2020-01-24T19:15:07+02:00
Українські Новини
Новые БТР- 4 для украинской армии от Абромавичуса оказались бракованными

Новые БТР- 4 для украинской армии от Абромавичуса оказались бракованными

Елизавета Кесельман
БТР, БТР-4, Бракованный товар, Айварас Абромавичус, Укроборонпром
"Бракованные" БТР-4

Новоприбывшие для украинской армии БТР-4 при поддержке генерального директора ГК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса совместно с Минобороны, оказались бракованными. Об этом написал Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, на своей странице в Facebook.

Отмечается, что накануне Нового год, Минобороны совместно с Абромавичусом и при поддержке правительства, наконец-то, разблокировали контракт под государственные гарантии на поставку 45 БТР-4 для Вооруженных сил.

Так, частное предприятие "Лозовский ковальско-механический завод" поставило на Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ) три первых корпуса для изготовления БТР-4 новой партии.

 

Но в дальнейшем оказалось, что корпуса прибыли с браком и на них есть трещины. При этом на непроваренной и растрескавшейся брони стоит клеймо военного представительства Министерства обороны, что с этими корпусами все в порядке.

"Первые 12 БТР-4 уже поставлены, осуществлена предоплата на ХКБМ в 125 млн грн, а само конструкторское бюро, находившееся на грани банкротства, спасено усилиями новой команды концерна",-  написал эксперт.

 По его словам, из-за невыплаты зарплаты люди оттуда разбегались "как с тонущего корабля".

Эксперт напоминает, что было заявлено о том, что все БТР-4, и уже готовые, и следующие, будут изготавливать с украинской брони марки "71". Однако, как пишет Сергей Згурец, ситуация с БТРами остается проблемной.

Как сообщали Українські Новини, Государственный концерн "Укроборонпром" передал Министерству обороны 12 бронетранспортеров БТР-4Е.

Ранее в Генштабе признали недостачу укомплектованности военной техникой и вооружением.

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