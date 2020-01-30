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30 січня 2020, четвер, 23:20 16
Світ 2020-01-30T23:20:08+02:00
Українські Новини
ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус

ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, ВООЗ, Вірус, Надзвичайний стан
Тедрос Аданом Гебреисус. Фото: Twitter/@WHO
Тедрос Аданом Гебреисус. Фото: Twitter/@WHO

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного рівня через поширення коронавіруса з Китаю, який вже забрав життя 170 осіб.

Про це повідомляє NPR.

За словами голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреесуссловама, у ВООЗ немає сумнівів у здатності Китаю стримати поширення вірусу.

"Головна причина (оголошення надзвичайного стану — ред.) — не тому, що відбувається в Китаї, а тому, що відбувається в інших країнах. Наша головна турбота — що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров'я", — сказав глава організації.

Гебреесус розповів, що всі 170 смертельних випадків зафіксовано в Китаї, тільки в чотирьох інших країнах (Японія, Німеччина, США і В'єтнам) зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини — в основному це пов'язане з мандрівними з Уханя.

Голова ВООЗ також повідомив, що на сьогодні у світі підтверджено 7834 випадків зараження новим коронавірусом, з яких 7736 - в Китаї.

В той же час Гебреесус зазначив, що поки немає підстав обмежувати транскордонні перевезення або подорожі.

Раніше Українські Новини писали про те, як розпізнати китайський коронавірус і які у нього симптоми.

Також голова КМДА Микола Поворозник розповів, що в Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового штаму вірусу.

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