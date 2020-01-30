ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус

За словами голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреесуссловама, у ВООЗ немає сумнівів у здатності Китаю стримати поширення вірусу.

"Головна причина (оголошення надзвичайного стану — ред.) — не тому, що відбувається в Китаї, а тому, що відбувається в інших країнах. Наша головна турбота — що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров'я", — сказав глава організації.

Гебреесус розповів, що всі 170 смертельних випадків зафіксовано в Китаї, тільки в чотирьох інших країнах (Японія, Німеччина, США і В'єтнам) зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини — в основному це пов'язане з мандрівними з Уханя.

Голова ВООЗ також повідомив, що на сьогодні у світі підтверджено 7834 випадків зараження новим коронавірусом, з яких 7736 - в Китаї.

В той же час Гебреесус зазначив, що поки немає підстав обмежувати транскордонні перевезення або подорожі.