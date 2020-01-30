ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного рівня через поширення коронавіруса з Китаю, який вже забрав життя 170 осіб. Про це повідомляє NPR. За словами голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреесуссловама, у ВООЗ немає сумнівів у здатності Китаю стримати поширення вірусу. "Головна причина (оголошення надзвичайного стану — ред.) — не тому, що відбувається в Китаї, а тому, що відбувається в інших країнах. Наша головна турбота — що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров'я", — сказав глава організації. Гебреесус розповів, що всі 170 смертельних випадків зафіксовано в Китаї, тільки в чотирьох інших країнах (Японія, Німеччина, США і В'єтнам) зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини — в основному це пов'язане з мандрівними з Уханя. Голова ВООЗ також повідомив, що на сьогодні у світі підтверджено 7834 випадків зараження новим коронавірусом, з яких 7736 - в Китаї. В той же час Гебреесус зазначив, що поки немає підстав обмежувати транскордонні перевезення або подорожі. Раніше Українські Новини писали про те, як розпізнати китайський коронавірус і які у нього симптоми. Також голова КМДА Микола Поворозник розповів, що в Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового штаму вірусу.