На вакансию на безлюдном острове претендуют более 23 тыс. желающих со всего мира

Ирландской паре пришло уже почти 23 000 ответов от желающих получить годовую работу в их кафе на острове архипелага Бласкет на западе страны.

Элис Хейс и Билли О'Коннор опубликовали объявление с вакансией в своих соцсетях и были поражены огромным интересом из разных уголков мира, пишет "ВВС-Украина".

Работа заключается в том, чтобы жить на малонаселенном острове, вести дела в небольшом кафе и следить за тремя коттеджами с апреля по октябрь.

Успешным кандидатам придется полгода жить в довольно скромных условиях вдали от шумных больших городов.

Работодатели рассказали на ирландском телеканале RTÉ, что отзывы на вакансию пришли, в частности, с Ирана, Финляндии, Мексики и Аргентины.

"Наша электронная почта переполнена, а телефоны звонят непрерывно. Мы не можем в это поверить. На прошлой неделе был высокий интерес, а в последние несколько дней вообще творится какое-то безумие", - поделились Элис Хейс и Билли О'Коннор.

Скриншот поста @gbisland

"Нас просто накрыло от отзывов на вакансию, - написали они в Twitter. - Когда мы его публиковали в прошлом году, мы волновались, что не найдем никого. Мы получили 23000 отзывов".

Элис Хейс и Билли О'Коннор. Фото: RTÉ

В прошлом году пара сделала то же самое, работу получили Лесли Кехо и ее молодой человек Гордон Бонд. Они жили и работали на острове с апреля по октябрь 2019 года.

В интервью ВВС Лесли Кехо поделилась, что беззаботная жизнь на острове стала для них "собственной версии нормальной жизни", несмотря на отсутствие многих благ цивилизации.

Например, вместо душа они обливались водой из горного ручья. "Самый быстрый душ в вашей жизни и точно самый бодрящий", - отметила девушка.

"Мы были единственными постоянными жителями на острове. Остальные люди приезжали на несколько дней, ну максимум на неделю", - добавила она.

По словам пары, жизнь в изоляции стало хорошим испытанием на прочность для их отношений.

Нынешняя вакансия открыта также для влюбленных пар или лучших друзей. Как советует предыдущая временная хозяйка острова, "с собой нужно взять того человека, с которым ты ладишь лучше всех на Земле".

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