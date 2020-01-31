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31 січня 2020, пʼятниця, 06:00 9
Економіка 2020-01-31T07:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню на вихідні: офіційний курс на початок лютого

НБУ обвалив гривню на вихідні: офіційний курс на початок лютого

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, курс євро, курс долара
Гривня і долар. Фото: pixabay
Гривня і долар. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 січня – 2 лютого, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 січня, на 12,87 коп. до 24,8491 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,6372
1 долар США 24,9196
1 швейцарський франк 25,7022
10 єн 2,2891
10 російський рубль 3,946
1 євро 27,4751

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 29 січня, знизився на 3 копійки і становить 3,50 грн за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з курсом валют на 29 январяна 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Також Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні.

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