Після обвалу гривня на міжбанку "завмерла"

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 14 коп. у четвер зберігся на рівні 24,89 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,96-24,99 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,82-24,85 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,86-24,90 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,84% з 23,74 UAH/USD до 24,89 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 31 січня – 2 лютого, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.

Тим часом Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні.

Також 30 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 29 січня, знизився на 3 копійки і становить 3,50 грн за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з курсом валют на 29 январяна 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.