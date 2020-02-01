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01 лютого 2020, субота, 00:05 3
Фінанси 2020-02-01T00:30:01+02:00
Українські Новини
Сьогодні Україна має виплатити МВФ 55 млн спецправ запозичення

Сьогодні Україна має виплатити МВФ 55 млн спецправ запозичення

Кира Молчанова
Кредит Україні, Кредит EFF, НБУ, кредит МВФ
Штаб-квартира МВФ. Фото: imf.org
Штаб-квартира МВФ. Фото: imf.org

Сьогодні 1 лютого Україна має виплатити Міжнародному валютному фонду (МФВ), з головою якого в Давосі зустрівся Володимир Зеленський, 55 млн СПЗ (спецправа запозичення). Про це свідчать дані на сайті МВФ, повідомляють Українські Новини.

У цьому році Україна має виплатити МВФ 999,648 млн СПЗ. За курсом НБУ на початок січня це становить близько 1,4 млрд доларів.

Другий платіж запланований на 4 лютого. Він становитиме 98,5 млн СПЗ. Однак найбільші виплати ще мають відбутися в березні та вересні. Заплатити доведеться за 295,5 5 млн СПЗ. Останній платіж в цьому році буде 1 листопада – майже 50 млн СПЗ.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці квітня 2014 року МВФ затвердив кредитну програму для України на 17,01 млрд доларів, а на початку травня надав перший транш кредиту stand by на суму 3,19 млрд доларів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року схвалила виділення Україні 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility) замість програми stand by.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" у зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України.

У жовтні 2018 Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by

У вересні 2019 року Національний банк і Міжнародний валютний фонд почали спільну роботу над новою програмою співпраці.

При цьому Національний банк очікує підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом у 1-му кварталі 2020 року.

Нагадаємо, в листопаді місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила роботу в Україні, зазначивши просування реформ.

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