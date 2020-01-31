Вдарить мороз і заллє дощами з мокрим снігом: синоптики розповіли про погоду на початку лютого

Незважаючи на те, що зима в цьому році була аномально теплою, січень завершується в Україні парадом атмосферних фронтів. У п'ятницю в країні мокрий сніг і дощі, а також сильний, поривчастий вітер. Про це пише на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Завтра один такий (Ред. - фронт) зумовить мокрий сніг та дощі у західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині. До вечора опади дійдуть до Одещини, Кропивницького з районами та до Черкащини. Все, що не потрапляє у цей список - без істотних опадів", - написала Діденко.

Вітер буде південно-західний, поривчастий, сильний. Температура повітря протягом дня + 1 + 5 градусів, на півдні + 4 + 9 градусів.

В останній день січня в Києві очікується волога погода, періодично мокрий сніг або дощ, поривчастий вітер, денна температура повітря близько +3 градуси.

1-2 лютого в Україні хоч і буде переважати "сира" погода, але потеплішає. На заході до + 7 + 10 градусів, на півдні до +12 градусів.

Також синоптик написала, що на наступному тижні знову похолодає.

"Градусні гойдалки будуть продовжуватися і в лютому, однак серйозні морози малоймовірні", - резюмувала синоптик.



За даними Укргідрометцентру, в країні майже тиждень буде переважати дощ і мокрий сніг.

Прогноз погоди на 4 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляє "Метеопрог", у Києві вже з 6 лютого температура повітря опуститься до -4 -5.

Прогноз погоди в Києві на два тижні. Графік: Метеопрог

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз на 2020 рік.