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25 января 2020, суббота, 21:16 9
Жизнь 2020-01-25T21:16:02+02:00
Українські Новини
Весна в январе: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Весна в январе: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Валерия Драгомирова
Укргидрометцентр, Сухо, Солнечно, Январь, Прогноз погоды, Погода
Кот. Фото: mignews.com.ua
Кот. Фото: mignews.com.ua

26 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...- 4 градуса, днем ​​+1...+7 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем -1…+4 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью 0…- 2 градуса, днем +​​4…+6 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью ночью 0…- 2 градуса, днем ​​+4…+6 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем ​​+3…+5 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-4 градуса, днем ​​+1…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем ​​+1…+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем ​​+1…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем ​​+3…+9 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем ​​+4…+9 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0...+2 градуса, днем ​​+6...+8 градусов.

Погода 26 января. Карта: УкргидрометцентрПогода 26 января. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз погоды на год

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