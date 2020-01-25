Весна в январе: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

26 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2...- 4 градуса, днем +1...+7 градусов.В Карпатах без осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем -1…+4 градуса.В Моршине без осадков, температура ночью 0…- 2 градуса, днем +4…+6 градусов.В Трускавце без осадков, температура ночью ночью 0…- 2 градуса, днем +4…+6 градусов.В Сваляве без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2...-4 градуса, днем +1…+6 градусов.В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +3…+9 градусов.В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +6...+8 градусов. Погода 26 января. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз погоды на год.