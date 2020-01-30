Економіка Росії вирісла завдяки санкціям Заходу, – Financial Times

Економіка Російської Федерації, перебуваючи під санкціями Заходу, досягла одних з найкращих результатів за весь час. Про це передає Страна.юа з посиланням на Financial Times.

"Аналітики стверджують, що Москві слід тепер більше побоюватися зняття обмежень, ніж введення додаткових", — йдеться в матеріалі.

Як відзначають експерти, експортери знайшли нові ринки, а імпортери – внутрішні альтернативи, незважаючи на те, що темпи економічного зростання в РФ сповільнилися, економіка розвивається стабільніше,та створено російський Фонд національного добробуту в розмірі $124 млрд.

Як заявляє видання, така ситуація стала результатом проведення "розумної фінансової політики, економічної адаптації за роки дії західних обмежень, а також великого успіху", а також, що лише деякі економісти заперечують той факт, що загальна економічна ситуація в Росії сьогодні краще саме завдяки западням санкцій.

Росія відповіла на обмеження концентрацією зусиль у трьох ключових областях. По-перше, на думку аналітиків, вона "затягнула паски", скоротила державні витрати і "змусила свої банки і великі корпорації розчистити баланси". Це почасти пов'язано зі зниженням іноземних кредитів внаслідок санкцій і настроїв інвесторів, а також з прагненням РФ убезпечити свою економіку.

Крім того, Росія витратила трильйони рублів на програми з імпортозаміщення, заборонила імпорт продуктів харчування з ЄС з метою стимулювання внутрішнього виробництва. Нарешті, Росія рішуче переглянула витрати величезних прибутків від продажу нафти і газу. Доходи від експорту енергоресурсів вище встановленого рівня перенаправляються у Фонд національного добробуту, що поклало кінець "моделі буму і спаду", викликаної залежність державних доходів від цін на нафту.

Результати такого курсу, на думку британських експертів, вражають. Державний борг в Росія становить близько 15% від ВВП. Середній аналогічний показник по ЄС досягає 80%, підкреслює Financial Times.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні 2019 року Кабінет Міністрів України поставив метою зростання економіки на 40% за наступні 5 років.

Також у листопаді НБУ заявив, що зростання економіки України сповільнилося.