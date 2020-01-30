Рада ЄС остаточно затвердила Brexit

Рада Європейського союзу офіційно затвердив рішення про укладення угоди з Великобританією про вихід країни зі складу ЄС. 29 січня, угода про Brexit схвалив Європарламент, за прийняття документа проголосував 621 депутат, проти — 49. Про це йдеться в комюніке.

В повідомленні прес-служби Ради ЄС зазначається, що угода набуде чинності опівночі 31 січня за центральноєвропейським часом (02:00 мск). З цього моменту Великобританія офіційно перестане вважатися членом ЄС.

До кінця 2020 року триватиме перехідний період, в ході якого ЄС і Великобританія будуть продовжувати переговори про подальші відносини.

Як повідомляли Українські Новини, у Брюсселі Голова Європейської Ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підписали угода про вихід Великобританії з Європейського союзу.

Також раніше, 20 грудня, палата громад Великобританії прийняла у другому читанні законопроект, затверджує угоду про вихід країни з ЄС.