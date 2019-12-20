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20 декабря 2019, пятница, 17:49 125
Европа 2019-12-20T19:00:03+02:00
Українські Новини
Британский парламент поддержал законопроект о Brexit

Британский парламент поддержал законопроект о Brexit

Валерия Драгомирова
Великобритания, Евросоюз, выход из Евросоюза, Brexit
Brexit. Фото: pixabay.com
Brexit. Фото: pixabay.com

Сегодня, 20 декабря, палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект, утверждающий соглашение о выходе страны из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Сообщается, что за это решение проголосовали 358 депутатов, 234 выступили против.

Это означает, что 31 января, спустя более трех лет после референдума, Великобритания покинет ЕС на условиях так называемого "упорядоченного" Brexit. Утвержденный законопроект предусматривает реализацию соглашения о Brexit, о котором Борис Джонсон договорился с ЕС в октябре.


Он также запрещает правительству продлевать переходный период после 2020 года. В этот период Британия уже не будет входить в ЕС, но будет придерживаться многих правил блока.

Утверждение законопроекта стало возможным после того, как консерваторы получили большинство на всеобщих выборах на прошлой неделе. Последние этапы ратификации документа пройдут после католического Рождества.

Британский парламент по меньшей мере четыре раза отклонял соглашение. Трижды – при предыдущем премьере Терезе Мэй, в результате чего она подала в отставку.

После 31 января между Британией и Евросоюзом начнутся переговоры о будущих торговых отношениях.

Как сообщали Українські Новини, в Британии на выборах выиграла партия Бориса Джонсона. 

Ранее сообщалось, что Британия заплатит около 40-44 млрд евро за Brexit.

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