У Польщі пропонують створити військову бригаду з Україною і Румунією

Керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох пропонує створити військову бригаду з Україною та Румунією на кшталт литовсько-польсько-української бригади.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Ради національної безпеки і оборони (РНБО), передають Українські Новини.

"Керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща акцентував увагу на успішній співпраці в рамках спільної литовсько-польсько-української бригади (LITPOLUKRBRIG) і висловив думку про доцільність запровадження такої військової співпраці між Україною, Румунією та Польщею", - сказано в ньому.

Секретар РНБО Олексій Данилов на зустрічі з Солохом, який перебуває в Україні з дводенним візитом, подякував Польщі за послідовну підтримку держави в її європейських та євроатлантичних прагненнях.

Солох зі свого боку високо оцінив недавній візит Президента Володимира Зеленського в Польщу, зазначивши, що глава держави докладає значних зусиль в активізації українсько-польських відносин і надає міжнародним відносинам нової динаміки.

Данилов і Солох також детально обговорили двосторонню співпрацю в секторі безпеки і оборони, зокрема, у сфері військово-промислового комплексу, а також інтенсифікацію співпраці на рівні апаратів і експертів двох відомств.

Крім цього, сторони обговорили можливість продовження діяльності у форматі "Стратегічного діалогу" керівників нацбезпеки Україна-Польща-США-Білорусь, розпочатого у Варшаві 30 серпня 2019 року, зазначивши, що є зацікавленість у збереженні й розвитку цього формату співпраці.

Як повідомляли Українські Новини, Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу.

Раніше Зеленський запропонував Президенту Польщі Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні.