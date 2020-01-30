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30 січня 2020, четвер, 15:50 10
Судова влада 2020-01-30T15:59:28+02:00
Українські Новини
Гримчака відпустили під цілодобовий домашній арешт

Гримчака відпустили під цілодобовий домашній арешт

Анна Рудык
Домашній арешт, Вищий антикорупційний суд, НАБУ, Юрій Гримчак
Юрій Гримчак
Юрій Гримчак

Вищий антикорупційний суд відпустив колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, арешт якого раніше продовжили до 14 лютого, з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Про це Українським Новинам повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш.

"Змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт", - сказала вона.

Таке рішення суд прийняв у четвер, 30 січня.

При цьому адвокат повідомила, що співробітники Національного антикорупційного бюро не виконують рішення суду.

"То немає старшого детектива, то ще когось. Вони шукають способи затягнути це", - повідомила вона.

Матяш зазначила, що співробітники НАБУ повинні забрати Гримчака зі слідчого ізолятора і надягти електронний браслет.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні правоохоронці затримали заступника міністра МВОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн.

Також 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту.

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