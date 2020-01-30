Гримчака відпустили під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд відпустив колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, арешт якого раніше продовжили до 14 лютого, з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Про це Українським Новинам повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш.

"Змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт", - сказала вона.

Таке рішення суд прийняв у четвер, 30 січня.

При цьому адвокат повідомила, що співробітники Національного антикорупційного бюро не виконують рішення суду.

"То немає старшого детектива, то ще когось. Вони шукають способи затягнути це", - повідомила вона.

Матяш зазначила, що співробітники НАБУ повинні забрати Гримчака зі слідчого ізолятора і надягти електронний браслет.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні правоохоронці затримали заступника міністра МВОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн.

Також 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту.