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  • "Слуга народу" має намір представити законопроект про народовладдя в лютому, - депутат Верещук
30 січня 2020, четвер, 14:53 6
Політика 2020-01-30T14:55:01+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" має намір представити законопроект про народовладдя в лютому, - депутат Верещук

"Слуга народу" має намір представити законопроект про народовладдя в лютому, - депутат Верещук

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Слуга народу, Ірина Верещук, народовладдя
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має намір представити законопроект про народовладдя в лютому.

Про це депутат Ради від фракції Ірина Верещук повідомила Українським Новинам.

"На третій сесії, як я чула від пана Руслана Стефанчука, буде презентовано. Тобто, вже в лютому ми маємо презентацію пакету законопроектів про народовладдя", - сказала вона.

Верещук зазначила, що планується представити проекти з регулювання місцевого та всеукраїнського референдуму, про законодавчої ініціативи і про відкликання місцевих та народних депутатів.

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2019 року Президент Володимир Зеленський обіцяв обмежити своє президентство одним терміном та ініціювати першим законопроект про народовладдя в разі обрання Президентом.


Раніше Корнієнко повідомив, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має намір зареєструвати в парламенті законопроект про народовладдя до кінця 2019 року.

Тим часом "Слуги народу" пропонують доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників.

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