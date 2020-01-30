"Слуга народу" має намір представити законопроект про народовладдя в лютому, - депутат Верещук

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має намір представити законопроект про народовладдя в лютому.

Про це депутат Ради від фракції Ірина Верещук повідомила Українським Новинам.

"На третій сесії, як я чула від пана Руслана Стефанчука, буде презентовано. Тобто, вже в лютому ми маємо презентацію пакету законопроектів про народовладдя", - сказала вона.

Верещук зазначила, що планується представити проекти з регулювання місцевого та всеукраїнського референдуму, про законодавчої ініціативи і про відкликання місцевих та народних депутатів.

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2019 року Президент Володимир Зеленський обіцяв обмежити своє президентство одним терміном та ініціювати першим законопроект про народовладдя в разі обрання Президентом.



Раніше Корнієнко повідомив, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має намір зареєструвати в парламенті законопроект про народовладдя до кінця 2019 року.



Тим часом "Слуги народу" пропонують доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників.